В освобожденном Пивденном подорвался мирный житель

Полиция квалифицировала инцидент как теракт

В освобожденном Пивденном под Торецком на взрывном устройстве подорвался мирный житель. Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что житель Пивденного возле своего дома наступил на взрывное устройство.

"Сообщение о происшествии поступило в Торецкое отделение полиции вчера, 27 мая. Полицейские установили, что в 17:00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, наткнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу с осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы. Ему оказана необходимая медицинская помощь, обстоятельства происшествия выясняются. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что исчезнувший накануне под Мариуполем военный вернулся в свое подразделение.