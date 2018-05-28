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В освобожденном Пивденном подорвался мирный житель

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 11:43
Фото: Пивденное (facebook.com/u.soborna)
Фото: Пивденное (facebook.com/u.soborna)

Полиция квалифицировала инцидент как теракт

В освобожденном Пивденном под Торецком на взрывном устройстве подорвался мирный житель. Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что житель Пивденного возле своего дома наступил на взрывное устройство.

"Сообщение о происшествии поступило в Торецкое отделение полиции вчера, 27 мая. Полицейские установили, что в 17:00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, наткнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу с осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы. Ему оказана необходимая медицинская помощь, обстоятельства происшествия выясняются. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что исчезнувший накануне под Мариуполем военный вернулся в свое подразделение.

 

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Теги публикации: Донецк, Донбасс, подрыв, Торецк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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