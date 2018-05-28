У звільненому Південному підірвався мирний житель

Поліція кваліфікувала інцидент як теракт

У звільненому Південному під Торецьком на вибуховому пристрої підірвався мирний житель. Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Повідомляється, що житель Південного біля свого будинку наступив на вибуховий пристрій.

"Повідомлення про подію надійшло до Торецького відділення поліції вчора, 27 травня. Поліцейські встановили, що о 17:00 чоловік, 1948 року народження, підірвався, натрапивши на вибухонебезпечний предмет біля свого будинку", - йдеться в повідомленні.

Потерпілого доставили до лікарні з осколковими пораненнями кінцівок, грудної клітки та голови. Йому надана необхідна медична допомога, обставини події з'ясовуються. Попередня правова кваліфікація - ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зниклий напередодні під Маріуполем військовий повернувся до свого підрозділу.