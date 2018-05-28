Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У звільненому Південному підірвався мирний житель

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 11:43
Фото: Південне (facebook.com/u.soborna)
Фото: Південне (facebook.com/u.soborna)

Поліція кваліфікувала інцидент як теракт

У звільненому Південному під Торецьком на вибуховому пристрої підірвався мирний житель. Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Повідомляється, що житель Південного біля свого будинку наступив на вибуховий пристрій.

"Повідомлення про подію надійшло до Торецького відділення поліції вчора, 27 травня. Поліцейські встановили, що о 17:00 чоловік, 1948 року народження, підірвався, натрапивши на вибухонебезпечний предмет біля свого будинку", - йдеться в повідомленні.

Потерпілого доставили до лікарні з осколковими пораненнями кінцівок, грудної клітки та голови. Йому надана необхідна медична допомога, обставини події з'ясовуються. Попередня правова кваліфікація - ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зниклий напередодні під Маріуполем військовий повернувся до свого підрозділу.

 

КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб
Теги публікації: Донецьк, Донбас, подрыв, Торецк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top