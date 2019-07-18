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Звільнення українських моряків знаходиться за межами процесу у Мінську, - Безсмертний

Новини » Політика    18.07.2019 - 14:14
Звільнення українських моряків знаходиться за межами процесу у Мінську, - Безсмертний
Фото: Роман Безсмертний (facebook.com roman.bezsmertnyi)

Безсмертний заявив, що потрібно "зняти рожеві окуляри й перестати анонсувати те, чого не буде найближчим часом"

Звільнення українських моряків, яких РФ незаконно затримала минулого року у Керченській протоці, знаходиться за межами процесу у Мінську. Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Роман Безсмертний, передає кореспондент РБК-Україна.

Безсмертний заявив, що потрібно "зняти рожеві окуляри й перестати анонсувати те, чого не буде найближчим часом". За його словами, для звільнення моряків є відповідне рішення Міжнародного трибуналу ООН по морському праву.

"Звільнення моряків знаходиться за межами процесу у Мінську. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу та діалог між президентом Зеленським і президентом Путіним. Українська сторона наполягає на безумовному виконанні цього рішення. Водночас я дуже прошу вас усіх - давайте знімемо рожеві окуляри й перестанемо анонсувати звільнення через день-два і т д. Це не просто важкий процес, це важкучий процес. Тому давайте перестанемо анонсувати те, чого не буде", - наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно подзвонив президент РФ Володимиру Путіну для обговорення питання звільнення полонених. Однак, вчора морякам продовжили арешт до 24 жовтня.

У свою чергу, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що продовження арешту українських військовополонених моряків є спробою Кремля тиснути на Володимира Зеленського перед парламентськими виборами.

 

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