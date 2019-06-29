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Возвращение России в ПАСЕ не связано с освобождением моряков, - Путин

Новости » Политика    29.06.2019 - 14:28
Возвращение России в ПАСЕ не связано с освобождением моряков, - Путин
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин опроверг связь между освобождением украинских моряков и решением ПАСЕ

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке опроверг связь между освобождением украинских моряков и решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, Путин опроверг, что между решением Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении полных прав российской делегации и предложением об освобождении украинских военнопленных моряков существует связь.

"К чему здесь ПАСЕ и украинские моряки?", - отметил Путин.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что существует договоренность об освобождении моряков. Она заключается в том что российскую делегацию возвращают в ПАСЕ, а на оккупированный Крым допускают мониторинговые группы. В обмен на это Россия возвращает украинских моряков. При этом, по информации СМИ, такая договоренность появилась еще в конце президентского срока Петра Порошенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал министра иностранных дел Павла Климкина за то, что министерство делает внешнеполитические шаги в отношении России без его ведома. Зеленский отметил, что МИД без его согласия ответил на ноту РФ об условиях для освобождения украинских моряков.

Позже, Климкин обнародовал ноту российского МИД и ноту украинского ведомства, которая была послана в ответ. Министр отметил, что российская нота была ловушкой для Украины.

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Новости Украины Владимир ПутинПАСЕукраинские моряки
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