Освобождение Херсона. Военные рассказали, что мешает операции

"К сожалению, некоторые элементы ожидания (относительно освобождения Херсона, – ред.) и очень эмоционального ожидания существенно навредили тому, как происходило наше продвижение. Слишком радостные сообщения и преждевременные - они очень не уместны, когда идет военная операция", - заявила она.

Гуменюк отметила, что операция проходит на открытой местности и это также усложняет продвижение украинских войск.

"Степная местность очень сложная для ведения открытых боев. Кроме того, соотношение в артиллерии немного не позволяет быть такими же дальнобойными, как враг. Нужно это учитывать. Для того, чтобы нам отчитаться о каких-то существенных достижениях, нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрыл наши позиции", - подчеркнула представитель ОК "Юг".

Она обратилась ко всем чиновникам и публичным лица с просьбой не торопиться с высказываниями по поводу операции.

"Дайте военным сделать свою работу, никто ваши лавры не заберет: мы сделаем, отчитаемся, тогда, пожалуйста, пиар", - добавила Гуменюк.