Визволення Херсона. Військові розповіли, що заважає операції

"На жаль, деякі елементи очікування (щодо звільнення Херсона, – ред.) та дуже емоційного очікування суттєво нашкодили тому, як відбувалося наше просування. Занадто радісні повідомлення та передчасні - вони дуже не доречні, коли йде військова операція", - заявила вона.

Гуменюк зазначила, що операція відбувається на відкритій місцевості і це також ускладнює просування українських військ.

"Степова місцевість дуже складна для ведення відкритих боїв. Крім того, співвідношення в артилерії трохи не дозволяє бути такими ж далекобійними, як ворог. Потрібно це враховувати. Для того, щоб нам звітувати про якісь суттєві досягнення, нам потрібно дуже далеко відігнати ворога , щоб він не накрив наші позиції", - наголосила представник ОК "Південь".

Вона звернулася до всіх чиновників та публічних осіб з проханням не поспішати з висловлюваннями з приводу операції.

"Дайте військовим зробити свою роботу, ніхто ваші лаври не забере: ми зробимо, прозвітуємо, тоді, будь ласка, піар", - додала Гуменюк.