"Освобождаем ЛДНР": Шойгу впервые с марта прокомментировал войну в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с марта прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что последовательно выполняется план по якобы "освобождению" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Последовательно реализуется план по "освобождению" Донецкой и Луганской "народных республик", - цитируют издания заявление Шойгу,
Он добавил, что на оккупированных Россией якобы налаживается "мирная жизнь". При этом Шойгу обвинил США и другие страны Запада в "максимальном затягивании" войны в Украине.
Отметим, Шойгу последние три недели почти не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. В конце марта и начале апреля в СМИ появлялись сообщения о том, что у него проблемы со здоровьем.
Последний раз глава Минобороны РФ публично выступал 29 марта. Тогда он назвал главную цель так называемой "спецоперации" в Украине, добавив, что ее основные задачи в целом были выполнены.
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