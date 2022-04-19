"Освобождаем ЛДНР": Шойгу впервые с марта прокомментировал войну в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с марта прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что последовательно выполняется план по якобы "освобождению" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Последовательно реализуется план по "освобождению" Донецкой и Луганской "народных республик", - цитируют издания заявление Шойгу, Он добавил, что на оккупированных Россией якобы налаживается "мирная жизнь". При этом Шойгу обвинил США и другие страны Запада в "максимальном затягивании" войны в Украине. Отметим, Шойгу последние три недели почти не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. В конце марта и начале апреля в СМИ появлялись сообщения о том, что у него проблемы со здоровьем.