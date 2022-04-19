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"Звільняємо ЛДНР": Шойгу вперше з березня прокоментував війну в Україні

Фото: Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вперше з березня прокоментував війну в Україні. Він заявив, що послідовно виконується план з нібито "звільнення" так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Послідовно реалізується план по "звільненню" Донецької та Луганської "народних республік", - цитують видання заяву Шойгу,

Він додав, що на окупованих Росією нібито налагоджується "мирне життя". При цьому Шойгу звинуватив США та інші країни Заходу в "максимальному затягуванні" війни в Україні.

Зазначимо, Шойгу останні три тижні майже не з'являвся на публіці і не робив жодних заяв. В кінці березня і початку квітня в ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що у нього проблеми зі здоров'ям.

Останній раз глава Міноборони РФ публічно виступав 29 березня. Тоді він назвав головну мету так званої "спецоперації" в Україні, додавши, що її основні завдання в цілому були виконані.

Війна Росії проти України йде 55-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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