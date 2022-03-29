Шойгу назвал главную цель "спецоперации" в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной целью "спецоперации" в Украине является "освобождение Донбасса". При этом он подчеркнул, что якобы в целом основные задачи "специальной военной операции" выполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу.

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