Amnesty International требует от России освободить Сенцова

Генеральный секретарь Amnesty International обратился к РФ с требованием освободить Сенцова и украинских политзаключенных

Международная правозащитная организация Amnesty International требует от российской Федерации (РФ) освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Об этом в пятницу, 8 июня, написал в Twitter генеральный секретарь организации Салил Шетти.

"Олег Сенцов 25 дней голодает в знак протеста против задержания украинских политических заключенных. Он сам отбывает 20 лет после несправедливого и политически мотивированного судебного разбирательства. Мы поддерживаем его и требуем его освобождения", - заявил Шетти.

Oleg Sentsov has been on hunger strike for 25 days in protest against #Russia's detention of Russian political prisoners. He is serving a 20 year sentence after an unfair & politically-motivated trial. We stand with him & demand his release! #FreeSentsov https://t.co/NK01P8Aw3V pic.twitter.com/dJ0E4veTf1 — Salil Shetty (@SalilShetty) June 8, 2018

Отметим, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, которых удерживает Россия, при этом он не требует собственного увольнения. До этого Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев. На данный момент его перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролируют медики.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент 14 июня 2018 года примет резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и состоянию прав человека в Российской Федерации.