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Amnesty International требует от России освободить Сенцова

НовостиОбщество    08.06.2018 - 14:17
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Генеральный секретарь Amnesty International обратился к РФ с требованием освободить Сенцова и украинских политзаключенных

Международная правозащитная организация Amnesty International требует от российской Федерации (РФ) освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Об этом в пятницу, 8 июня, написал в Twitter генеральный секретарь организации Салил Шетти.

"Олег Сенцов 25 дней голодает в знак протеста против задержания украинских политических заключенных. Он сам отбывает 20 лет после несправедливого и политически мотивированного судебного разбирательства. Мы поддерживаем его и требуем его освобождения", - заявил Шетти.

Отметим, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, которых удерживает Россия, при этом он не требует собственного увольнения. До этого Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев. На данный момент его перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролируют медики.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент 14 июня 2018 года примет резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и состоянию прав человека в Российской Федерации.

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Теги публикации: Amnesty International, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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