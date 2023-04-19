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Освітній омбудсмен зробив заяву щодо кількості предметів в школах: колосальне перевантаження

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Середа 19 квітня 2023 12:50
Освітній омбудсмен зробив заяву щодо кількості предметів в школах: колосальне перевантаження Фото: Сергій Горбачов (facebook.com/sivangor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні слід підвищувати рівень освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті. Цьому аж ніяк не сприяє колосальна кількість предметів, яка лише перевантажує школярів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

Зазначимо, що останнім часом точаться палкі дискусії щодо кількості шкільних "предметів".

"Ми маємо дбати не про "предмети", а про рівень освіти наших дітей. А це - хоча і пов'язані, але далеко не тотожні речі", - підкреслив Горбачов.

Він зазначив, що шкільний "предмет" - це дещо штучно виокремлена в інтересах організації освітнього процесу частина змісту освіти.

"Для нас же головним мають бути не "предмети", а які знання та компетентності отримають наші діти в результаті здобуття освіти. А тут варіацій може бути дуже багато - залежно від запитів та потреб саме наших дітей", - написав він.

Він зазначив, що Україна має одне із сумнівних перших місць за кількістю "предметів" у школі. При цьому країна має доволі посередні результати за якістю освіти.

Омбудсмен погодився, що учні в Україні стикаються з колосальним перевантаженням непотрібною кількістю знань, відірваних від реального життя.

"Чому такі палки дискусії - відповідь проста: переформатування змісту освіти буде мати наслідком те, що багатьом в освіті доведеться рішуче оновлювати свої навички та методичні підходи, опановувати нові методики викладання, серйозно перенавчатися. А це не всім до вподоби. Тому і спротив", - написав Горбачов.

Проте омбудсмен впевнений, що це все одно доведеться робити, який би спротив оновленню освіти не був, адже, за його словами, дітей треба вчити тому, що їм дійсно потрібно у житті. До того ж, їх слід зацікавлювати, щоб школа була тим місцем, куди дитина хоче і буде йти з бажанням, щоб розвиватися і опановувати нові знання.

Нагадаємо, у Міносвіти також пропонують скоротити кількість предметів у школі та запровадити пріоритетні дисципліни.

Окрім того, у МОН хочуть вивести максимум школярів в офлайн.

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