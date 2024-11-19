Освітні гранти: МОН хоче спростити умови для деяких спеціальностей у 2025 році

Міністерство освіти і науки України планує знизити вимоги до отримання державного освітнього гранту для студентів деяких спеціальностей. Таку ініціативу у МОН запропонували винести на громадське обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році".

Зміни можуть набути чинності у 2025 році.

Згідно з нововведеннями, студентам-контрактникам, які навчатимуться за спеціальностями 6 галузей знань та претендують на отримання державного гранту, достатньо буде скласти два предмети НМТ із результатом від 140 балів.

До цих галузей відносяться:

Освіта

Природничі науки, математика та статистика

Інженерія, виробництво та будівництво

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарія

Транспорт і послуги

Безпека та оборона

Таким чином, грант можна отримати, отримуючи освіту у цих галузях на 43 спеціальностях, які до них входять. ,

Повідомляється, що інші студенти-контрактники зможуть претендувати на грант за умови складання двох предметів НМТ з результатом не менше 150 балів.

Для спеціальностей з високою популярністю (бізнес, право, міжнародні відносини, філологія тощо) встановлено вимогу набрати мінімум 170 балів із двох предметів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про проведення НМТ-2025 в Україні. Про те, які правила будуть у наступному році, читайте у матеріалі РБК-Україна.