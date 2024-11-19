ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Освітні гранти: МОН хоче спростити умови для деяких спеціальностей у 2025 році

Вівторок 19 листопада 2024 15:15
UA EN RU
Освітні гранти: МОН хоче спростити умови для деяких спеціальностей у 2025 році Фото: студенти (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Міністерство освіти і науки України планує знизити вимоги до отримання державного освітнього гранту для студентів деяких спеціальностей. Таку ініціативу у МОН запропонували винести на громадське обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році".

Зміни можуть набути чинності у 2025 році.

Згідно з нововведеннями, студентам-контрактникам, які навчатимуться за спеціальностями 6 галузей знань та претендують на отримання державного гранту, достатньо буде скласти два предмети НМТ із результатом від 140 балів.

До цих галузей відносяться:

  • Освіта
  • Природничі науки, математика та статистика
  • Інженерія, виробництво та будівництво
  • Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарія
  • Транспорт і послуги
  • Безпека та оборона

Таким чином, грант можна отримати, отримуючи освіту у цих галузях на 43 спеціальностях, які до них входять. ,

Повідомляється, що інші студенти-контрактники зможуть претендувати на грант за умови складання двох предметів НМТ з результатом не менше 150 балів.

Для спеціальностей з високою популярністю (бізнес, право, міжнародні відносини, філологія тощо) встановлено вимогу набрати мінімум 170 балів із двох предметів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про проведення НМТ-2025 в Україні. Про те, які правила будуть у наступному році, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього, раніше ми повідомляли про те, що блок з історії на НМТ наступного року буде розширено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Студенти Університети
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією