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Интервью

Осужденному за теракт против волонтера Галущенка участнику "ЛНР" присудили еще 15 лет

НовостиОбщество    13.06.2018 - 19:04
Иллюстративное фото (mykolaivka-rada.gov.ua)
Иллюстративное фото (mykolaivka-rada.gov.ua)

Суд заочно вынес участнику "ЛНР" по прозвищу "Террикон" еще один приговор

Тернопольский горрайонный суд участнику "ЛНР" Сергею Лукьянову, осужденному за теракт против группы волонтера Галущенка, присудил еще один приговор на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Суд заочно вынес участнику "ЛНР" еще один приговор по прозвищу "Террикон", приговорив его к 15 годам с конфискацией всего имущества. Лукьянов известен как командир группы снайперов и начальник батальона "народной милиции" - "Брянка СССР". Он скрывается от органов досудебного расследования и суда.

В августе 2017 Сергей Лукьянов уже был осужден на 12 лет лишения свободы за участие в террористической организации и террористический акт. Речь шла о теракте 2 сентября 2015 года против украинской мобильной группы "Счастье", руководителем которой был волонтер Андрей Галущенко. Тогда волонтер и лейтенант налоговой милиции Дмитрий Жарук погибли. Также четверо человек получили ранения.

Относительно нового приговора, то по новой версии следствия, нападение на Галущенка и его группу спланировал покойный боевик "ЛНВ" Армен Багирян по кличке "Баги". Лукьянову отводилась роль сообщника "Баги".

Фото: Сергей Лукьянов (sud-report.org.ru)

"Он и другие неопределенные лица устанавливали пропускные пункты, через которые за материальное вознаграждение перемещали людей и товары на оккупированную территорию. Мобильная группа волонтера Галущенка мешала бизнесу "Баги" и это послужило мотивом ее уничтожения", - отмечается в сообщении.

Известно, что непосредственных исполнителей теракта, закладывали мины на проезжей части следствие не установило. Относительно самого "Баги", то 2 октября 2016 года его и еще двух боевиков расстреляли в автомобиле.

Напомним, в Луганской области до 6 лет лишения свободы осуждена участника незаконного вооруженного формирования "Народная милиция "ЛНР".

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Теги публикации: ЛНР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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