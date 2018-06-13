У Луганській області засудили учасника "Народної міліції "ЛНР" до 6 років ув’язнення

Бойовик здійснював артилерійську розвідку у складі "Народної міліції "ЛНР", котра досі веде обстріли на Донбасі

У Луганській області до 6 років позбавлення волі засуджено учасника незаконного збройного формування "Народна міліція "ЛНР". Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області.

"Під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що мешканець м. Сорокине (Краснодон) брав участь у злочинній діяльності не передбаченого законом збройного формування на посаді "розвідника-гранатометника" так званої "2 Окремої механізованої бригади 2 артилерійського корпусу"«Народної міліції "ЛНР" окупаційної адміністрації Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік виконував накази керівників окупаційної адміністрації РФ, направлені на зміну меж території та державного кордону України.

Також бойовик здійснював розвідку артилерійського корпусу Народної міліції "ЛНР", яка із застосуванням тяжкого озброєння з 2014 року по теперішній час обстрілює позиції військових, цивільних об’єктів та населення на території Станично-Луганського та Новоайдарського районів Луганської області.

"Під час спроби перетину КПВВ "Майорське" бойовика затримали співробітники СБУ. На період досудового розслідування та судового розгляду до бойовика застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 12 червня 2018 року, ліквідовано 10 бойовиків та 8 - поранено.