Засудженому за теракт проти волонтера Галущенка учаснику "ЛНР" присудили ще 15 років

Суд заочно виніс учаснику "ЛНР" на прізвисько "Терикон" ще один вирок

Тернопільський міськрайонний суд учаснику "ЛНР" Сергію Лук'янову, засудженому за теракт проти групи волонтера Галущенка, присудив ще один вирок на 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє "Судовий репортер".

Суд заочно виніс учаснику "ЛНР" ще один вирок на прізвисько "Терикон", засудивши його до 15 років з конфіскацією усього майна. Лук'янов відомий як командир групи снайперів та начальник батальйону "народної міліції" - "Брянка СССР". Він переховується від органів досудового розслідування та суду.

У серпні 2017 Сергій Лук'янов вже був засуджений на 12 років позбавлення волі за участь у терористичній організації і терористичний акт. Йшлося про теракт 2 вересня 2015 року проти української мобільної групи "Щастя", керівником якої був волонтер Андрій Галущенко. Тоді волонтер та лейтенант податкової міліції Дмитро Жарук загинули. Також четверо людей отримали поранення.

Щодо нового вироку, то за новою версією слідства, напад на Галущенка і його групу спланував покійний бойовик "ЛНР" Армен Багірян на прізвисько Багі. Лук’янову відводилась роль спільника Багі.

Фото: Сергій Лук'янов (sud-report.org.ua)

"Він та інші невизначені особи встановлювали пропускні пункти, через які за матеріальну винагороду переміщували людей і товари на окуповану територію. Мобільна група волонтера Галущенка начебто заважала бізнесу Багі і це послужило мотивом її знищення", - зазначається у повідомленні.

Відомо, що безпосередніх виконавців теракту, що закладали міни на проїжджій частині слідство не встановило. Щодо самого Багі, то 2 жовтня 2016 року його та ще двох бойовиків розстріляли в автомобілі.

Нагадаємо, у Луганській області до 6 років позбавлення волі засуджено учасника незаконного збройного формування "Народна міліція "ЛНР".