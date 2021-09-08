Осужденного в РФ политзаключенного Теймура Абдуллаева поместили в штрафной изолятор

"Крымский татарин, незаконно осужденный страной-агрессором РФ, Теймур Абдуллаев снова безосновательно помещен в штрафной изолятор", - написала она на своей странице в Facebook.

Денисова уточнила, что администрация колонии в Башкирии, где Абдуллаев отбывает "наказание", поместила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией.

"Состояние здоровья Теймура не позволяет ему находиться в таких условиях", - подчеркнула омбудсмен, добавив, что Абдуллаев недавно переболел коронавирусом, который вызвал осложнения в работе сердечно-сосудистой системе и почек.

"На этом фоне у него участились гипертонические кризы", - отметила Денисова.