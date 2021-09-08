Засудженого в РФ політв'язня Теймура Абдуллаєва помістили в штрафний ізолятор

Політв'язня Теймура Абдуллаєва помістили в штрафний ізолятор в російській колонії. Стан його здоров'я не дозволяє перебувати в камері з високою вологістю і антисанітарією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.
"Кримський татарин, незаконно засуджений країною-агресором РФ, Теймур Абдуллаєв знову безпідставно поміщений в штрафний ізолятор", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
Денісова уточнила, що адміністрація колонії в Башкирії, де Абдуллаєв відбуває "покарання", помістила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю і антисанітарією.
"Стан здоров'я Теймура не дозволяє йому перебувати в таких умовах",- підкреслила омбудсмен, додавши, що Абдуллаєв нещодавно перехворів на коронавірус, який викликав ускладнення в роботі серцево-судинній системі і нирок.
"На цьому тлі у нього почастішали гіпертонічні кризи", - зазначила Денісова.
Нагадаємо, влітку 2019 року "засуджений" по першому Сімферопольському "справі Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв переніс у російському слідчому ізоляторі інсульт.