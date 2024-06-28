В ОСУВ "Хортиця" назвали мету росіян на Покровському напрямку

"На Покровському напрямку ворог не полишає спроб. Мета в нього, і всі це бачать, це звісно ж вийти на Костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою, важливою для логістичних маршрутів і всього іншого", - розповів Волошин.

Також, за його словами, ймовірні плани росіян - розвивати наступ в напрямку Покровськ - Мирноград - Слідове.

Речник зазначив, що загалом мета окупантів незмінна - вони хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.