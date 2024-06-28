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В ОСУВ "Хортиця" назвали мету росіян на Покровському напрямку

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Покровському напрямку російські війська намагаються вийти на Костянтинівську трасу, яка має важливе логістичне значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"На Покровському напрямку ворог не полишає спроб. Мета в нього, і всі це бачать, це звісно ж вийти на Костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою, важливою для логістичних маршрутів і всього іншого", - розповів Волошин.

Також, за його словами, ймовірні плани росіян -  розвивати наступ в напрямку Покровськ - Мирноград - Слідове.

Речник зазначив, що загалом мета окупантів незмінна - вони хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. 

Ситуація на фронті 28 червня

За останніми даними Генштабу, наразі ситуація на фронті напружена. Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 102. Однак українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу максимальних втрат.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському напрямку.

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