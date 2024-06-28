Понад сотня боїв з початку доби: Генштаб розповів про спроби атак РФ по лінії фронту

Наразі ситуація на фронті напружена. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 102. Однак українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу максимальних втрат.

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку противник шість разів штурмував оборонні рубежі наших підрозділів в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону. П’ять спроб окупантів просунутися вперед відбито, один бій ще продовжується.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснили 16 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського Лісу. 14 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два боєзіткнення тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки оборонцями української землі відбито15 атак противника. Чотири бойових зіткнення ще не завершилися.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Активно працює авіація агресора, зокрема, удару двома КАБами зазнало місто Торецьк, ще однією бомбою терористи вдарили по селищу Нью-Йорк.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського.

Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, сім боїв – ще тривають. Олександропіль зазнав двох ударів двома НАРами, КАБами російські терористи завдали ураження по населених пунктах Лозуватське, Вовче, Євгенівка, Прогрес, Веселе, Новоселівка Перша та Миколаївка.

Тривають бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники тут відбили сім атак окупаційної армії, ще дві - тривають.

На Времівському напрямку точиться бій неподалік Водяного.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ворог ативізувався неподалік Часового Яру. Ворог безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів.

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