В ОСГВ "Хортица" назвали цель россиян на Покровском направлении

"На Покровском направлении враг не оставляет попыток. Цель у него, и все это видят, это, конечно же, выйти на Константиновскую трассу. Чтобы завладеть дорогой, важной для логистических маршрутов и всего прочего", - рассказал Волошин.

Также, по его словам, вероятные планы россиян - развивать наступление в направлении Покровск - Мирноград - Следово.

Спикер отметил, что в целом цель оккупантов неизменна - они хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.