ОСУВ "Хортиця" про Курахове: ситуація ускладнена, ворог хоче вирівняти лінію фронту

"Скажу зразу, що на Курахівському напрямку це місто (Курахове, - ред.) знаходиться під контролем ЗСУ. Однак ворог не полишає спроб. Наші військові ведуть активні бойові дії за утримання позицій. Ситуація звісно ускладнена через значну перевагу ворога у живій силі", - розповів Волошин.

Він додав, що ворог проводив активні штурмові дії на південно-східній околиці й в міській забудові південної частини Курахового. Зокрема спостерігається зосередження резервів особового складу на всьому напрямку й поблизу міста. До атак росіяни залучили:

90 танкову дивізію;

20 мотострілецьку дивізію;

5 та 110-ті мотострілецькі бригади.

"Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту. Адже це дасть можливість йому як перегрупуватися, так і вивести деякі підрозділи на відновлення, потім їх зосередити для подальшого наступу на цій ділянці", - пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Ситуація біля Курахового

Раніше DeepState оприлюднило дані, згідно з якими бійці Сили оборони потрапили в оперативне оточення під Кураховим, але офіційних коментарів щодо ситуації у місті на той момент не було. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) заявив про просування ворога поблизу вищезгаданого міста.