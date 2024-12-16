ОСУВ "Хортиця" про Курахове: ситуація ускладнена, ворог хоче вирівняти лінію фронту

Курахове знаходиться під контролем Збройних сил України (ЗСУ). Ситуація ускладнена через значну перевагу росіян у живій силі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
"Скажу зразу, що на Курахівському напрямку це місто (Курахове, - ред.) знаходиться під контролем ЗСУ. Однак ворог не полишає спроб. Наші військові ведуть активні бойові дії за утримання позицій. Ситуація звісно ускладнена через значну перевагу ворога у живій силі", - розповів Волошин.
Він додав, що ворог проводив активні штурмові дії на південно-східній околиці й в міській забудові південної частини Курахового. Зокрема спостерігається зосередження резервів особового складу на всьому напрямку й поблизу міста. До атак росіяни залучили:
"Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту. Адже це дасть можливість йому як перегрупуватися, так і вивести деякі підрозділи на відновлення, потім їх зосередити для подальшого наступу на цій ділянці", - пояснив речник ОСУВ "Хортиця".
Раніше DeepState оприлюднило дані, згідно з якими бійці Сили оборони потрапили в оперативне оточення під Кураховим, але офіційних коментарів щодо ситуації у місті на той момент не було. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) заявив про просування ворога поблизу вищезгаданого міста.
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