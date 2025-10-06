ОСУВ "Дніпро" припинило діяльність: у ЗСУ пояснили причину

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" припинило свою діяльність у зв’язку з проведенням корпусної реформи.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

За його словами, ОСУВ "Дніпро" не було штатною структурою, а виконувало тимчасові завдання.

"У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування", - пояснив Ковальов.

Він зазначив, що ліквідація угруповання не погіршить керованість військами та не вплине негативно на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Навпаки, зміни мають покращити управління.

"Генерал-майор Михайло Драпатий займає штатну посаду командувача Командування об’єднаних сил Збройних Сил України. Посада командувача ОСУВ "Дніпро" не є штатною, і він обіймав її за сумісництвом", - уточнив Ковальов.

Речник додав, що Драпатий продовжить керувати відповідним комплектом військ у районі бойових дій та працює пліч-о-пліч із Головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським.

Реформи в ЗСУ

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що у Збройних силах України триває реорганізація для підвищення ефективності. Це дозволить створити більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних й наступальних дій.