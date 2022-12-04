На острове Ява активизировался самый высокий вулкан Индонезии: началась эвакуация

Вулкан Семеру на острове Ява активизировался утром 4 декабря и выбросил в воздух столб пепла. Спасатели приступили к эвакуации населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство по противодействию стихийным явлениям (BNPB) повысило уровень опасности до максимального из-за активизации вулкана, который является самым высоким в Индонезии.

В результате извержения шлейф вулканического пепла растянулся на 15 километров. По словам местных жителей, идет дождь из вулканического пепла, поэтому видимость ограничена.

Власти острова призвали население не приближаться к вулкану, а также приступили к эвакуации жителей ближайших сел в радиусе 8 километров. Известно, что эвакуировали более 90 человек.

Специалисты сообщают, что вулкан пробудился после серии землетрясений на западе острова. В ближайшее время ситуация может усугубиться.

Следует отметить, что предыдущее крупное извержение Семеру произошло ровно год назад, 4 декабря, тогда погибли более 50 человек.

Awan Panas Guguruan (APG) Gunung Semeru masih berlangsung. Ярак APG terpantau hingga 11 km. Берикут обладателей лапоранского перкембангана visual APG Semeru. Икути терюс перкембангання мемалуи канал resmi BNPB, BPBD, dan @PVMBG_



Фото: @BPBDLumajang #APGSemeru #GnSemeru pic.twitter.com/ONel9FdK1K — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022

Gunungapi Semeru kembali montahkan Awan Panas Guguran (APG) pada hari Minggu (4/12) sejak pukul 02.46 WIB, денганский кольцо abu teramati berwarna kelabu dengan intensity sedang hingga tebal k arah tenggara dan selatan. #Semeru #APG pic.twitter.com/v3mtSR4ILW — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022

Напомним, в конце ноября в США началось извержение активнейшего вулкана в мире.

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