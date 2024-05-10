На острові Нестрига тривають інтенсивні бої, росіяни застосовують сотні FPV-дронів, - ЗСУ

В районі острова Нестрига у Херсонській області тривають інтенсивні бойові дії. Російські військові намагаються періодично висадитися на острів, зазнаючи при цьому великих втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Тривають постійно бойові дії, вони (росіяни - ред.) намагаються висадитися туди періодично. Тому, відповідно, ми вимушені відбивати ці атаки. Там зараз велика щільність FPV-дронів, мова про сотні. Але і з нашої сторони так само вони застосовуються", - розповів Плетенчук.
За його словами, у плані застосування FPV-дронів ЗСУ росіянам не поступаються.
"Вчора в нашому напрямку 115 втрат особового складу було в окупантів, половина з них безповоротні. Тому, в принципі, так, РФ зазнає там серйозних втрат", - додав речник.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ повернули під свій контроль острів Нестрига у Херсонській області.
Водночас російські війська не полишають спроб знову захопити острів, штурмуючи позиції українських військ. При цьому усі штурми окупантів були безуспішними.
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