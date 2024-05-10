На острове Нестрига продолжаются интенсивные бои, россияне применяют сотни FPV-дронов, - ВСУ

"Продолжаются постоянно боевые действия, они (россияне - ред.) пытаются высадиться туда периодически. Поэтому, соответственно, мы вынуждены отражать эти атаки. Там сейчас большая плотность FPV-дронов, речь о сотнях. Но и с нашей стороны так же они применяются" , - рассказал Плетенчук.

По его словам, в плане применения FPV-дронов ВСУ россиянам не уступают.

"Вчера в нашем направлении 115 потерь личного состава было у оккупантов, половина из них безвозвратны. Поэтому, в принципе, да, РФ несет там серьезные потери", - добавил спикер.