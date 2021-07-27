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На острове Хортица потушили пожар

Автор: РБК-Украина

На территории Национального заповедника Хортица потушили возгорание в лесном массиве. Пожар произошел на площади около 1 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В городе Запорожье на острове Хортица возникло возгорание лесного массива на площади около 1 га, из них 300 м. кв. верхового пожара. В 14:52 пожар локализован, в 15:39 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате возгорания жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекали 42 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 36 человек и девять единиц техники.

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ХортицаЗапорожская областьпожар