RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На острові Хортиця загасили пожежу

Автор: РБК-Україна

На території Національного заповідника Хортиця загасили загоряння в лісовому масиві. Пожежа сталася на площі близько 1 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У місті Запоріжжя на острові Хортиця виникло загоряння лісового масиву на площі близько 1 га, з них 300 м.кв. верхової пожежі. О 14:52 пожежу локалізовано, о 15: 39 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті загоряння жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучали 42 людини та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 36 осіб та дев'ять одиниць техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХортицаЗапорожская областьпожежа