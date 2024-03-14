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На островах Тайваню знаходиться спецназ США

Фото: на островах Тайваню знаходиться спецназ США  (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На віддалених островах Тайваню було підтверджено присутність американського спецназу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus Taiwan.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай активізував військові дії проти Тайваню в "сірій зоні", насичуючи райони навколо острова повітряними кулями, безпілотниками та цивільними суднами.

Таким чином Пекін намагається виснажити противника напередодні потенційної відкритої війни.

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