На островах Тайваню знаходиться спецназ США

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай активізував військові дії проти Тайваню в "сірій зоні", насичуючи райони навколо острова повітряними кулями, безпілотниками та цивільними суднами.

Таким чином Пекін намагається виснажити противника напередодні потенційної відкритої війни.

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