На островах Тайваня находится спецназ США

Напомним, ранее мы писали, что Китай активизировал военные действия против Тайваня в "серой зоне", насыщая районы вокруг острова воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими судами.

Таким образом, Пекин пытается истощить противника накануне потенциальной открытой войны.

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