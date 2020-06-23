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Острова и офшоры: обнародован рейтинг крупнейших кредиторов Украины

Новости » Экономика     23.06.2020 - 14:00
Острова и офшоры: обнародован рейтинг крупнейших кредиторов Украины
Фото: доллар и гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские предприятия должны киприотам почти 22 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 31 марта 2020 года. На перовом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным НБУ общий объем долга частного сектора в конце I квартала 2020 года составляет 43 470 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе самая большая часть долга приходится на Кипр - 21 785 млн долларов. Далее идут Великобритания - 5 681 млн долларов, и Нидерланды - 2 382 млн долларов.

На четвертом месте Британские Виргинские острова - 1 435 млн долларов, которые опережают Германию (1 426 млн долларов).

Острова и офшоры: обнародован рейтинг крупнейших кредиторов Украины

НБУ также обнародовал данные по валовому внешнему долгу Украины. По данным НБУ, валовый внешний долг за первый квартал 2020 года сократился с 121,739 млрд долларов до 120,334 млрд долларов. Валовый долг включает как задолженность государственного, так и частного сектора.

Напомним, по данным НБУ, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить кредиторам 6,220 млрд долларов, из которых 589 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныдолгКипр
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