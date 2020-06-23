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Острови і офшори: оприлюднений рейтинг найбільших кредиторів України

Новини » Економіка     23.06.2020 - 14:00
Острови і офшори: оприлюднений рейтинг найбільших кредиторів України
Фото: долар і гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські підприємства повинні кіпріотам майже 22 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств за станом на 31 березня 2020 року. На першому місці серед кредиторів традиційно знаходиться Кіпр.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектора в кінці I кварталу 2020 року становить 43 470 млн доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію уряду).

У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 21 785 млн доларів. Далі йдуть Великобританія - 5 681 млн доларів, Нідерланди - 2 382 млн доларів.

На четвертому місці Британські Віргінські острови - 1 435 млн доларів, які випереджають Німеччину (1 426 млн доларів).

Острови і офшори: оприлюднений рейтинг найбільших кредиторів України

НБУ також оприлюднив дані по валовому зовнішньому боргу України. За даними НБУ, валовий зовнішній борг за перший квартал 2020 року скоротився з 121,739 млрд доларів до 120,334 млрд доларів. Валовий борг включає як заборгованість державного, так і приватного сектора.

Нагадаємо, за даними НБУ, правительство, центральний банк, підприємства та банки за III квартал 2020 року мають виплатити кредиторам 6,220 млрд доларів, з яких 589 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України зросте до 2020 року до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів в 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк УкраїнидолгКипр
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