ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Все острова Киева находятся в собственности громады, - КГГА

Новина українською →
Киев, Пятница 24 сентября 2021 17:54
Все острова Киева находятся в собственности громады, - КГГА Фото: все острова Киева находятся в собственности громады (bigkyiv.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Все днепровские острова, которые расположены в пределах территории города Киева, находятся в собственности общины столицы. Закон запрещает передавать острова в частную собственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"В СМИ появилась информация о том, что остров на Днепре, в районе Оболони, якобы перешел в частную собственность. Городская власть заявляет, что все острова г. Киева находятся в собственности громады столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону", - заявляют в КГГА.

В то же время городские власти обратились к правоохранительным органам с призывом активизировать работу по выявлению и пресечению деятельности "черных регистраторов".

"Что касается гидросооружений, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что приобретает системность работа так называемых "черных регистраторов". Поэтому городская власть обращается к правоохранительным органам активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, обнародованную журналистами", - пишет сайт КГГА.

Ранее экс-руководитель столичной полиции, а ныне заместитель Виталия Кличко в КГГА Андрей Крищенко заявил, что обращается к НАБУ с просьбой провести полную и объективную проверку информации, опубликованной журналистами, и обнародовать результаты этой проверки для общественности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев КГГА
NEWS
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией