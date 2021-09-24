Всі острови Києва знаходяться у власності громади, - КМДА

Всі дніпровські острови, які розташовані в межах території міста Києва, знаходяться у власності громади столиці. Закон забороняє передавати острови у приватну власність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт КМДА.

"У ЗМІ з`явилась інформація про те, що острів на Дніпрі, в районі Оболоні, нібито перейшов у приватну власність. Міська влада заявляє, що всі острови м. Києва знаходяться у власності громади столиці, ніколи не передавалися у приватну власність і передаватися не можуть, згідно із законом", - заявляють у КМДА.

В той же час міська влада звернулася до правоохоронних органів із закликом активізувати роботу щодо виявлення та припинення діяльності "чорних реєстраторів".

"Щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих "чорних реєстраторів". Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з "чорними реєстраторами" і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами", - пише сайт КМДА.