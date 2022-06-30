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Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС

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Київ, Четвер 30 червня 2022 12:27
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС Фото: Вадим Денисенко, радник голови МВС України (investigator)
Автор: Марія Кучерявець

Звільнення острова Зміїний українськими бійцями від окупантів важливе для нас. Оскільки Росія втратила свою силу у цій частині Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови МВС Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

Величезна перемога ЗСУ

"Потрібно розуміти, що острів Зміїний, після того, як ми знищили крейсер "Москва", росіяни розраховували, що зроблять з нього такий собі авіаносець, на який вони поставлять ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Ми їх вибили і те, що протягом останніх кількох днів росЗМІ реально розносило різні нісенітниці означає одне - це величезна перемога ЗСУ", - пояснює Денисенко.

Тобто, за його словами, по суті Україна нівелювала весь Чорноморський флот РФ в цій частині акваторії Чорного моря, практично при цьому не маючи свого.

"Тепер росіяни нічого не можуть зробити в акваторії, крім, на жаль, обстрілів українських міст ракетами "Калібр" зі своїх кораблів. Але з точки зору висадки десанту вони неспроможні у цій частині моря", - зазначив Денисенко.

Звільнення Зміїного

Нагадаємо, сьогодні українське командування повідомило, що російські окупанти, ймовірно, покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.

Після чого відхід російських військ підтвердили й Офісі президента України.

Що каже Росія

Своєю чергою країна-окупант підтверджує, що вивело свої війська з острова і називає це нібито "кроком доброї волі". А також говорить, що нібито сприяє експорту українського зерна, яке сама ж і заблокувала.

Успішна операція

При цьому всьому варто наголосити, що напередодні українське командування заявляло про те, що наші бійці продовжують операцію на острові Зміїний. А згодом було низка повідомлень про успішну ліквідацію російських окупантів і їхньої техніки на цьому ж острові.

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Міністерство внутрішніх справ України Вадим Денисенко остров Змеиный
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