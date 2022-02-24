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Остров Змеиный атаковали с российских кораблей, - МВД

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что остров Змеиный атаковали с российских кораблей. Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону.

Сейчас в районе острова находится два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков".

Напомним, ВСУ ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника - Российской Федерации. Напряженная ситуация на северном и южном направлениях.

Отметим, с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.

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Российская ФедерацияУкраинаМинистерство внутренних дел Украины