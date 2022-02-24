Острів Зміїний атакували з російських кораблів, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.
Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.
Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков".
Нагадаємо, ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника - Російської Федерації. Напружена ситуація на північному та південному напрямках.
Зазначимо, з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.