Закончится ли карантин 24 апреля: что известно

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин могут ослабить через три недели, если динамика заболеваемости на тот момент снизится

Карантин в Украине из-за коронавируса официально объявлен до 24 апреля. В то же время, пик заболеваемости в Украине ожидается в промежутке от 15 до 25 апреля. В Кабмине обещают ослабить карантин в случае снижения динамики инфицирования через три недели. Подробнее о том, когда в Украине может закончится карантин - в материале РБК-Украина.

Когда в Украине ослабят карантинные ограничения

Премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в случае снижения динамики заболеваемости коронавирусом в Украине через три недели карантин может быть ослаблен. По его словам, соответствующий процесс пройдет в несколько этапов:

люди трудоспособного возраста смогут выйти на работу;

движение общественного транспорта будет частично восстановлено.

В то же время, опасность распространения Covid-19 на тот момент не исчезнет, поэтому:

по-прежнему будет действовать запрет на прогулки, на массовые мероприятия и остальные развлечения;

сохранится обязанность носит маски в общественных местах;

будут действовать остальные ограничения в связи с карантином.

Кроме того, на людей пенсионного возраста, а также школьников и студентов возможное ослабление ограничительных мер распространяться не будет. Они должны будут продолжать соблюдать карантин.

Ужесточение карантина с 6 апреля

Для предотвращения распространения коронавируса в Украине Кабинет министров в очередной раз вводит ряд дополнительных ограничений. Таким образом, с 6 апреля запрещается:

находится без маски в общественных местах;

перемещаться группой более двух человек (исключение - сопровождение детей или служебная необходимость);

находится в общественных местах детям до 14 лет без взрослых;

посещать детские и спортивные площадки;

посещать лесопосадки, зоны отдыха и парки (исключение - выгул собак одним человеком);

находится на улице без документом, подтверрждающих личность.

Пик заболеваемости в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что из-за несоблюдения карантинных ограничений пик заболеваемости в Украине может быть 14-15 апреля.

"Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов", - отметил он.

Кроме того, ранее в МВД прогнозировали пик заболеваемости Covid-19 в промежутке между 14 и 25 апреля. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, эти даты были рассчитаны в ходе сравнения динамики инфицирования в Украине и Испании.

“28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля", - написал он.

Возможное продление карантина в Украине

Ранее в МВД также говорили о возможном продлении карантина до 15 мая. Как писал в своем Facebook Антон Геращенко, такие меры могут быть приняты из-за прогнозируемого на конец апреля пика заболеваемости.

"Главная, а по сути, единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека", - заявил он.