Острів Мадейра й не тільки: 10 найкрасивіших місць Португалії

Португалія пропонує неймовірно різноманітний асортимент пам'яток для туристів - від мальовничих міст та сіл до жвавих пляжних курортів та вражаючих національних парків.

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Острів Мадейра

Острів Мадейра належить Португалії, хоч і розташований в тисячі кілометрах від країни.

Мадейра - це екзотика в Європі. Якщо ви хочете побачити приголомшливі пейзажі, які неможливо описати словами, - обирайте цей острів. Він славиться на весь світ своїм чистим повітрям і бальнеологічними центрами.

На Мадейрі дуже мало піщаних пляжів і майже немає пологого заходу в море. Більшість пляжів галькові.

Острів Мадейра (фото з мережі)

Азорські острови

Азорські острови - рай для тих, хто обожнює природу. Це архіпелаг з дев'яти островів посеред Атлантичного океану, в надрах яких досі кипить вулканічна лава. Тут, за повір'ями португальців, відпочиває сам бог.

Тотально зелені острови серед океану за 1500 кілометрів від Європи славляться своєю відлюдністю та особливою природою.

Азорські острови (фото з мережі)

Вежа Белен

Беленська башта - фортеця на березі річки Тежу в Лісабоні. Один із символів міста, яскравий зразок архітектури мануеліно. Названа на честь району Белен, в якому вона знаходиться.

Вежа була побудована в першій третині 16 століття на честь відкриття Васко да Гамою морського шляху до Індії. У різні часи це місце використовувалося як фортеця, пороховий склад, митниця і в'язниця. Нині вона відкрита для туристів.

Фото: Беленська башта (wikipedia.org)

Алту-Дору

Алту-Дору - виноробний район Португалії. Він є батьківщиною портвейну.

Район отримав всесвітню популярність в 18 столітті. Вино ж в цій місцевості виготовлялося протягом останніх двох тисяч років.

Фото: виноробний район Алту-Дору (wikipedia.org)

Палац Пена

Національний Палац Пена - замок у Сан-Педру-де-Пенаферрім, муніципалітет Сінтри, на Португальській Рив'єрі.

Замок стоїть на вершині пагорба в горах Сінтри, і в ясний день його можна легко побачити як із самої столиці країни, так і з Великого Лісабона.

Він є національною пам’яткою та одним із найяскравіших представників романтизму 19 століття у світі. Використовується для державних зустрічей та прийомів президентом Португалії та іншими урядовими посадовими особами.

Розбитий навколо палацу парк містить рослини з різних куточків світу: австралійські папороті, північноамериканську секвойю, середземноморський кипарис.

Фото: Палац Пена (wikipedia.org)

Місто Авейру

Місто Авейру називають португальською Венецією. Тут є річка з плаваючими по ній різнокольоровими човнами для збору водоростей. Вона надає Авейра неповторну чарівність. А центр міста складається з будинків, збудованих в стилі арт-нуво.

Місто Авейру (фото з мережі)

Міст Васко да Гама

Міст Васко да Гама - вантовий міст, що переходить у віадук через річку Тежу у північно-східній частині міста Лісабон. Це найдовший міст у Європі, його довжина становить 17,2 кілометра.

Міст складається з семи секцій і шести автомобільних смуг. З 2008 року в’їзд по Васко да Гама в Лісабон платний. На мосту дозволяється розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину.

Головне призначення мосту полягає в тому, щоб зменшити затори на іншому мосту Лісабона і з'єднати автошляхи, що розходяться з португальської столиці.

Міст Васко да Гама (фото з мережі)

Крішту Рей

Кришта Рей - статуя Ісуса Христа, яка має висоту 28 метрів і височить над містом Алмада.

Це одна з тих визначних пам'яток Португалії, яка була збудована за народні пожертвування. Її основна ідея - прохання до Господа про порятунок країни у роки Другої світової війни. Прохання здійснилося, оскільки країна в результаті не брала участі у війні.

Статуя Кришта Рей (фото з мережі)

Замок Обідуш

Обідуський замок - середньовічний замок у Португалії, у містечку Обідуш. Це одне із "семи чудес Португалії", яке було зведено у 12 столітті.

Спочатку замок будувався як військова та оборонна споруда, але після землетрусу занепав. З 19 століття він функціонує як музей.

Обідуський замок (фото з мережі)

Кінта да Регалейра

Кінта да Регалейра - палацово-парковий комплекс, що складається з палацу в стилі неоготики, каплиці та багатоярусного парку.

У верхній частині парку знаходиться дикий ліс, а в нижній садова частина.

Комплекс розташований поблизу історичного центру міста Сінтра у Португалії.

Кінта да Регалейра (фото з мережі)