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Остін про витік документів США: ніщо не похитне нашу єдність

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П'ятниця 21 квітня 2023 17:50
Остін про витік документів США: ніщо не похитне нашу єдність Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки, попри інцидент з витоком документів Пентагону й надалі продовжуватимуть тісно співпрацювати з партнерами. Усі й надалі залишаються відданими в єдності з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції в рамках підсумку зустрічі "Рамштайн".

"Хочу також сказати про те що відбувся витік секретної інформації. Я насправді дуже глибоко підійшов до цього питання, ми продовжуватимемо працювати тісно з нашими партнерами й союзниками. Ми цінуємо нашу співпрацю й дружбу. Ми проводимо переговори з нашими союзниками і я насправді вражений від того, наскільки вони є відданими в єдності з Україною. Ніщо не похитне нашу єдність", - відзначив голова Пентагону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку квітня в мережі з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

Пізніше в у Штатах затримали підозрюваного у витоку документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою Thug Shaker Central.

Як відзначили в Пентагоні, даний інцидент жодним чином не вплине на рівень підтримки України партнерами. Союзники сповнені рішучості і надалі допомагати українцям.

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