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Остін відвідає із робочим візитом Ізраїль: програма візиту

Фото: Міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль у п'ятницю з робочою поїздкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

"Країна страждає від руйнівного нападу терористів ХАМАС, внаслідок якого загинуло понад 1300 людей", - повідомив представник американського міністерства оборони.

За словами представника, Остін панує зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, представниками міністерства оборони та новим надзвичайним урядом Ізраїлю.

Нагадаємо, що сьогодні із робочою поїздкою до Ізраїлю прибув держсекретар Ентоні Блінкен.

Військова допомога США Ізраїлю

США надіслала Ізраїлю додаткові кошти ППО для вдосконалення "Залізного бані". Також до пакета допомоги увійшли керовані авіабомби, які Ізраїль використовує для повалення цілей з повітря.

Раніше міністерство оборони США заявляло, що забезпечить Ізраїль "усім необхідним для самооборони та захисту цивільного населення від невиборчого насильства та тероризму". Позицію підтримали Ентоні Блінкен та президент США Джо Байден.

 

 

 

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