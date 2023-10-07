США забезпечать Ізраїль усім необхідним для самооборони, - Пентагон

Міністерство оборони США готове зробити все, щоб Ізраїль мав усе необхідне для захисту від бойовиків ХАМАС. І засуджує невибіркове насильство з боку палестинських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, опубліковану на сайті Пентагону .

Зокрема, він зазначив, що уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі, висловив співчуття сім'ям загиблих та підтвердив непохитність прихильності США до права Ізраїлю на самооборону.

"Найближчими днями Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самооборони та захисту цивільного населення від невиборчого насильства та тероризму", - додав Остін.

Як пише The Times of Israel, найближчим часом відбудуться переговори прем'єра Біньяміна Нетаньяху з американським президентом Джо Байденом.

Що відбувається

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із неба, води та суші. За даними ізраїльської сторони, було випущено тисячі ракет, бойовики взяли під контроль щонайменше 7 громад. У мережі з'явилися кадри захоплення ізраїльської техніки, викрадення людей та розстрілів мирних жителів.

Влада Ізраїлю оголосила стан війни, наносяться удари у відповідь по об'єктах терористів у Секторі Газа. Відомо про близько 40 загиблих та понад 740 поранених ізраїльтян. Палестинська сторона каже про 160 загиблих у секторі Газа.

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху наказав зачистити прикордонні райони.

Докладніше читайте в онлайні РБК-Україна.

Також ми писали про те, як реагує Україна та світ.