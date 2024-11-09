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Остін відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ATACMS в Україну, - WSJ

Фото: Ллойд Остін та Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський просив, щоб США зробили Україну пріоритетною країною у наданні їй ракет ATACMS. Однак голова Пентагону Ллойд Остін відмовив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами одного з американських чиновників, міністр оборони США відхилив прохання українського президента, сказавши, що розірвання давніх угод з іншими покупцями ATACMS викликало б "багато питань".

"Він сказав Зеленському, що порушити давні угоди з іншими покупцями було б великим проханням", - розповіли джерела.

Важливо відзначити, що Україна наполягає на отриманні додаткових ракет ATACMS, радіус яких понад 320 кілометрів. Це необхідно для того, щоб країна могла завдавати ними ударів углиб території Росії.

Нагадаємо, під кінець жовтня Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не дозволяють Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS по території Росії. У Вашингтоні вважають, що РФ вже перевела свої цілі за межі радіусу дії ракет.

"Я думаю, що у них (українців - ред.) є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали у плані безпілотників.

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