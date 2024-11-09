Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS в Украину, - WSJ

По словам одного из американских чиновников, министр обороны США отклонил просьбу украинского президента, сказав, что расторжения давних соглашений с другими покупателями ATACMS вызвало бы "много вопросов".

"Он сказал Зеленскому, что нарушить давние соглашения с другими покупателями было бы большой просьбой", - рассказали источники издания.

Важно отметить, что Украина настаивает на получении дополнительных ракет ATACMS, радиус действия которых свыше 320 километров. Это необходимо для того, чтобы страна могла наносить ими удары вглубь территории России.