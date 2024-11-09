Остін відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ATACMS в Україну, - WSJ

Президент Володимир Зеленський просив, щоб США зробили Україну пріоритетною країною у наданні їй ракет ATACMS. Однак голова Пентагону Ллойд Остін відмовив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами одного з американських чиновників, міністр оборони США відхилив прохання українського президента, сказавши, що розірвання давніх угод з іншими покупцями ATACMS викликало б "багато питань".

"Він сказав Зеленському, що порушити давні угоди з іншими покупцями було б великим проханням", - розповіли джерела.

Важливо відзначити, що Україна наполягає на отриманні додаткових ракет ATACMS, радіус яких понад 320 кілометрів. Це необхідно для того, щоб країна могла завдавати ними ударів углиб території Росії.