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Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS в Украину, - WSJ

Суббота 09 ноября 2024 22:03
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Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS в Украину, - WSJ Фото: Ллойд Остин и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский просил, чтобы США сделали Украину приоритетной страной в предоставлении ей ракет ATACMS. Однако глава Пентагона Ллойд Остин отказал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам одного из американских чиновников, министр обороны США отклонил просьбу украинского президента, сказав, что расторжения давних соглашений с другими покупателями ATACMS вызвало бы "много вопросов".

"Он сказал Зеленскому, что нарушить давние соглашения с другими покупателями было бы большой просьбой", - рассказали источники издания.

Важно отметить, что Украина настаивает на получении дополнительных ракет ATACMS, радиус действия которых свыше 320 километров. Это необходимо для того, чтобы страна могла наносить ими удары вглубь территории России.

Напомним, под конец октября Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не разрешают Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS по территории России. В Вашингтоне полагают, что РФ уже перевела свои цели за пределы радиуса действия ракет.

"Я думаю, что у них (украинцев, - ред.) есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают", - сказал он в интервью Fox News.

Глава Пентагона добавил, что у Украины имеет много возможностей, которые США предоставили в плане беспилотников.

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