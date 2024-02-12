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Остін планує брати участь у "Рамштайні", незважаючи на госпіталізацію, - Пентагон

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Пентагону Ллойд Остін хоче взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), незважаючи на термінову госпіталізацію. Зустріч пройде в онлайн-форматі 14 лютого

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Пентагону Пета Райдера.

Райдер підтвердив чутки, які раніше з'явилися у ЗМІ, про те, що Остін скасував свою поїздку до Брюсселя на "Рамштайн" та зустріч міністрів оборони країн НАТО.

За його словами, глава Пентагону "планує взяти участь у засіданні" щодо допомоги Україні в онлайн-форматі. Але це залежить від його здоров'я під час зустрічі.

Райдер додав, що в "Рамштайні" від американської сторони братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.

У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.

70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.

 

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ПентагонСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти УкраїниЗустріч Рамштайн