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Остин планирует участвовать в "Рамштайне", несмотря на госпитализацию, - Пентагон

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона Ллойд Остин хочет принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), несмотря на срочную госпитализацию. Встреча пройдет в онлайн-формате 14 февраля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

Райдер подтвердил слухи, которые ранее появились в СМИ, о том, что Остин отменил свою поездку в Брюссель на "Рамштайн" и встречу министров обороны стран НАТО. 

По его словам, глава Пентагона "планирует принять участие в заседании" насчет помощи Украине в онлайн-формате. Но это зависит от состояния его здоровья во время встречи. 

Райдер добавил, что в "Рамштайне" от американской стороны участвовать будут глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Уолландер.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 февраля, в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона Ллойд Остин отменил свой визит в Брюссель из-за срочной госпитализации

В рамках своего визита он должен был лично возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

70-летний глава Пентагона был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. 

 

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна России против УкраиныВстреча Рамштайн