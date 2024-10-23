Остін назвав ще одну причину, чому США забороняють Україні бити ATACMS по Росії

Журналістка запитала Остіна, чи буде це простим продовженням війни, якщо США не дадають Україні дозволів на удари ATACMS по території Росії. Остін у відповідь заявив, що Росія вже нібито перевела літаки, які вона використовує для запуску керованих авіабомб, за межі радіусу дії ATACMS на 300 кілометрів від українського кордону.

"Я думаю, що у них (українців,- ред.) є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять", , - сказав міністр оборони США.

Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані безпілотників.