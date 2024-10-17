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Нідерланди підтвердили дозвіл Україні використовувати передані F-16 на території Росії

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 14:05
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Нідерланди підтвердили дозвіл Україні використовувати передані F-16 на території Росії Фото: Рубен Брекельманс
Автор: Олександр Білоус

Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми доставили нашу першу партію F-16. Зараз вони знаходяться в українському повітряному просторі. І ми завжди говорили, що Україна має дотримуватися міжнародного права", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі 17 жовтня

За його словами, міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані. "Міжнародне право не зупиняється на кордоні чи за 100 км від кордону. Тому ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони", - додав міністр.

Брекельманс наголосив, що це може знадобитися для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії.

"Отже, військові цілі. І це також дозволено робити на території Росії або в російському повітряному просторі", - сказав Брекельманс.

Він також зазначив, що питання щодо підтримки України є ключовими.

"Я думаю, що підтримка України є ключовим пріоритетом у ці дні. Я був у Харкові та Києві десять днів тому, і ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах, таких як Харків, дуже тривожна. Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля. По-друге, нам треба говорити про зміцнення нашої оборони та стримування, тому що російська загроза лише зростає, і не лише у короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі", - сказав міністр оборони Нідерландів.

Нагадаємо, в жовтні Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Про це оголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у Харкові. За його словами, решта 24 літаків прибудуть у найближчі місяці

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