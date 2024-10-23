Остин назвал еще одну причину, почему США запрещают Украине бить ATACMS по России

Журналистка спросила Остина, будет ли это простым продолжением войны, если США не дадут Украине разрешения на удары ATACMS по территории России. Остин в ответ заявил, что Россия уже якобы перевела самолеты, которые она использует для запуска управляемых авиабомб, за пределы радиуса действия ATACMS в 300 километрах от украинской границы.

"Я думаю, что у них (украинцев, - ред.) есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают", - сказал министр обороны США.

Глава Пентагона добавил, что у Украины много возможностей, которые США предоставили в плане беспилотников.